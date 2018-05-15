Пожиратели редких кошек захотели прославиться на YouTube и попались

Жительницу Камбоджи Ань Линь Туч (Ah Lin Tuch) и ее мужа Фун Рати (Phoun Raty) арестовали после того, как они записывали на камеру процесс готовки и поедания исчезающих видов животных. Об этом сообщает The Sun.

Туч вместе с супругом перед объективом камеры освежевали представителей редких видов ящериц и птиц, а также вымирающих кошек-рыболовов. Затем супруги жарили животных на костре и съедали их возле своего дома в джунглях. Помимо исчезающих видов, женщина также дегустировала корову, кобру, акулу и лягушек.

Министерство окружающей среды Камбоджи обратило внимание на блогеров, пару арестовали. «Сейчас мы находимся в процессе принятия судебного решения против них, пока рабочая группа готовит доклад по этому вопросу», — заявил глава Главного управления по охране природы и охране окружающей среды Чей Сэм Арнг (Chea Sam Arng). Однако он не уточнил, какое наказание может ждать арестованную семью.

По словам подозреваемых, они покупали редких животных на местном рынке, а затем готовили их. Власти выясняют, были ли животные убиты в дикой природе или куплены в незаконных ларьках.

Муж Туч заявил, что пара собиралась зарабатывать благодаря своим роликам на YouTube: с декабря 2017 года им удалось получить около 500 долларов со встроенной рекламы на видео.

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