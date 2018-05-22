Дикие кошки наорали друг на друга и прославились

Storyful Rights Management / YouTube

Пользователь сети снял на камеру противостояние двух рысей, встретившихся на дороге в канадской провинции Онтарио. Животные истошно кричали, чем насмешили пользователей YouTube, где появилась запись стычки.

Материалы по теме В зверских условиях Дикие животные попадают в нелепые ситуации не реже людей

Рыси встретились на дороге. Стоя морда к морде, они издают угрожающие звуки. В какой-то момент они столкнулись лбами и одна из диких кошек замахнулась на другую. Минутное противостояние ничем не окончилось, однако зрители отмечают, что получилось достойное шоу. «Я так сильно смеялся, что расплакался», — признается юзер с ником elitemav.

Пользователи предположили, что рыси схлестнулись из-за желания наказать конкурента за подражание. «Прекрати копировать меня! Нет ты прекрати копировать меня!!» — вообразил, о чем спорили животные, Human Fella.

Зрители называют зрелище потрясающим и зло шутят, что звуковое сопровождения столкновения двух рысей напоминает крики феминисток и гражданских активистов, протестовавших во время инаугурации Дональда Трампа.

Издание Mashable пишет, что видео особенно поймут те, у кого его родной брат или сестра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!