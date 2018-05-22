В Кремле отреагировали на новости о неудачах с ракетами призывом верить Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов верить главе государства Владимиру Путину. Так он прокомментировал появившуюся ранее в американских СМИ информацию о якобы неудачных испытаниях российских крылатых ракет, его слова приводит «Интерфакс».

«Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее 22 мая американский канал CNBC со ссылкой на свои источники в разведке сообщил о неудачных испытаниях российских крылатых ракет с ядерной установкой. По его информации, было проведено четыре запуска, каждый из которых закончился крушением. Как отметил канал, испытания проводились с ноября по февраль. Полет ракеты длился не больше двух минут, она преодолела 22 мили (35,4 километра), после этого контроль над ней был потерян.

Позже член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский пояснил, что американский телеканал мог принять за нештатную ситуацию бросковые испытания ракет, при которых не работает основной двигатель.

1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию Путин рассказал о разработке в России новейших систем вооружения, которые превосходят иностранные аналоги. В частности, речь шла о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

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