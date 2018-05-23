Сборной Англии понадобилась психологическая помощь на время ЧМ в России

Футболисты сборной Англии опасаются, что их друзья и родственники, приехавшие на чемпионат мира 2018 года в Россию, станут жертвами расизма. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит специальную программу подготовки игроков к возможным проблемам в России. Отмечается, что футболистов будут консультировать по вопросу возможных проявлений расовой дискриминации.

Также сообщается, что если футболисты будут подвергнуты расизму, то нанятый специалист окажет им психологическую помощь. Психолог английской национальной команды Пиппа Гранж будет проводить консультации на тему, как справиться с таким явлением и преодолеть последствия оскорблений на расовой почве.

В начале мая британские футболисты запросили охрану на время чемпионата мира в России. По информации Daily Mail, жены и подруги британских игроков полетят в Россию на борту официальной авиакомпании FA.

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