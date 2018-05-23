Киев раскрыл заговор террористов ИГ, британских таблоидов и российских спецслужб

Появившаяся в британской прессе информация о терактах в Киеве, где состоится финал Лиги чемпионов, не соответствует действительности. Об этом в своем Facebook заявила спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

«Уважаемые журналисты! Призываю вас не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые были придуманы "за поребриком" (в России — прим. «Ленты.ру»)», — написала она.

По ее словам, сотрудники СБУ проанализировали появившиеся в соцсетях сообщения от имени террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России — прим. «Ленты.ру») о подготовке нападений в Киеве 26 мая. «Эксперты установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГ», — заявила Гитлянская.

«Мы считаем, что информационный вброс был сделан с единственной целью — запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины. СБУ делает все от нее зависящее, чтобы праздник футбола прошел мирно и спокойно», — заверила она.

22 мая в комментарии газете «Сегодня» Гитлянская заявила, что инициатором появления информации о подготовке терактов являются российские спецслужбы. «Но наши специалисты постоянно отслеживают эту информацию, чтобы не допустить провокаций», — подчеркнула она.

19 мая британский таблоид The Sun опубликовал материал, в котором говорилось о появлении в чатах сторонников ИГ в мессенджере Telegram сообщений о подготовке террористических атак в Киеве. Террористов-одиночек призвали вооружиться ножами и совершить нападения на фанатов «Реала» и «Ливерпуля», которые приедут в украинскую столицу. Также потенциальным террористам якобы посоветовали совершать умышленные наезды на киевлян и гостей города. При этом «настоящей целью» террористов в материале The Sun называется чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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