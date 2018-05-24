РЭЦ и Архангельская область договорились поддержать экспорт

Российский экспортный центр (РЭЦ) и правительство Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки в регионе несырьевого экспорта. Об этом передает корреспондент «Ленты.ру» с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подписание соглашения означает, что весь арсенал мер поддержки и знаний, внутренней и зарубежной инфраструктуры экспортный центр мобилизует для поддержки компаний Архангельской области и их вывода на внешние рынки. Мы уже обсудили эту программу, выберем пионеров, тех, кто наиболее готов, более амбициозен, будем совместно анализировать, что им мешает, чем можем помочь. Понятно, что дело это для многих непривычное — чужие рынки, чужая культура, язык, непонятные требования. Но если будем двигаться вместе и учитывать опыт других компаний, которые уже проходили эту дорогу, безусловно, эффект будет», — рассказал гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

Власти Архангельской области убеждены, что местные производители обладают широким экспортным потенциалом. В качестве якорных проектов местные власти называют: переработку древесины, производство продукции биотехнологического кластера, а также товары местных мастеров.

«Для нас очень важно, что мы получим методологию и каналы входа на экспортные рынки, задача проста — в два раза увеличить объемы экспорта. У нас огромное количество предприятий, малых и средних, которые неплохо освоились на рынке Российской Федерации», — отметил губернатор области Игорь Орлов. Он также подчеркнул, что качество местной продукции ничем не уступает зарубежным аналогам, российским товарам просто необходимы условия для выхода за рубеж — этим и займется РЭЦ.

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