Россия создаст в Египте промзону

Российский экспортный центр (РЭЦ) и администрация Порт-Саида подпишут в рамках создания в Египте российской промышленной зоны два документа. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, одной из бумаг станет межправсоглашение, которое будет обеспечивать «зонтик» для хозяйствующих субъектов, второе соглашение будет заключено непосредственно между РЭЦ и Порт-Саидом, что полностью устраивает российский Минпромторг.

«Рассчитываем, что это будет достаточно быстро реализовано — либо в этом году, максимум, в начале следующего», — заявил Мантуров РИА Новости.

Российская промзона в Египте может заработать в декабре 2018 года.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.