Погоня украинских полицейских за нарушительницей превратилась в комедию

В городе Ржищев Киевской области удиравшая от полицейских девушка поиздевалась над ними. Видео опубликовал пользователь Facebook Алексей Соломенцев.

Как сообщает телеканал NewsOne, полицейские погнались за находившейся за рулем автомобиля ВАЗ нарушительницей. Через некоторое время они врезались в бордюр на перекрестке с круговым движением, после чего решили продолжить преследование пешком.

Девушка, в свою очередь, начала издеваться над полицейскими, наворачивая круги на перекрестке. Сотрудникам ведомства не помогло ни табельное оружие, ни водитель грузовика, решивший перегородить девушке путь с помощью своего транспортного средства.

Наконец, полицейские вернулись в свой автомобиль и попытались протаранить ВАЗ, однако и это не привело к успеху. Девушке удалось уехать с перекрестка.

Однако долго убегать от полицейских ей не удалось. Через некоторое время ее задержали. Под песню «Баклажан (Лада Седан)» полицейские надели на девушку наручники и посадили в патрульную машину.

В полиции сообщили, что автомобилем управляла 28-летняя жительница Киевской области, находившаяся под воздействием амфетамина. Заведено уголовное дело.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!