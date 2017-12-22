Японский полицейский на велосипеде догнал нарушителя на Lamborghini

Полицейский из Японии смог догнать на велосипеде водителя спорткара. Видеозапись погони опубликована на YouTube-канале comb318. На нее обратило внимание издание SoraNews24.

Водитель оранжевого Lamborghini Huracán (согласно открытым данным, мощность двигателя 610 лошадиных сил) нарушил правила движения и решил скрыться с места происшествия. За ним в погоню отправился полицейский на обычном городском велосипеде с корзинкой на руле. Стражу порядка удалось не только догнать нарушителя, но и выписать ему штраф.

В каком именно городе произошел инцидент, не уточняется.

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