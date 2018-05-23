Фермеры на грузовиках и вертолете погнались за вооруженными бандитами

Видео: Yahoo7 News

В австралийском городе Дирранбанди, штат Квинсленд, фермеры присоединились к погоне за вооруженными бандитами. Об этом сообщает Yahoo7 News.

В выходные двум подозреваемым, задержанным в штате Новый Южный Уэльс, удалось сбежать из-под стражи. Во вторник, 22 мая, стало известно, что они украли оружие, на угнанном автомобиле пересекли границу штата и оказались в Квинсленде.

Жители Диррабанди решили принять участие в поиске беглецов. На помощь полиции приехали около десяти фермеров на грузовиках, пикапах и других транспортных средствах. Кроме того, в воздух подняли вертолет, обычно используемый для опрыскивания посевов.

Бандитам удалось оторваться от полиции, но их отыскали возле хлопковой фермы Кабби-Стейшн недалеко от города. Когда землевладельцы бросились за ними, они попытались уйти от преследования, протаранив ограды и ворота. Автомобиль застрял, но преступникам удалось скрыться, угрожая подоспевшим людям оружием.

В среду, 23 мая, одного из преступников заметили с вертолета. После этого он был арестован. Его сообщник пока не найден. В полиции полагают, что он вернулся в Новый Южный Уэльс.

В 2017 году сообщалось, что полицейскому из Японии, бросившемуся на велосипеде в погоню за Lamborghini, удалось догнать нарушителя и выписать ему штраф.

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