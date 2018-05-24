Омич застрял на машине в грязи, угнал другую и снова застрял

Житель Омской области увяз на своей машине в грязи, угнал погрузчик, чтобы вытащить автомобиль, но снова застрял. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По предварительным данным, утром 22 мая водитель иномарки забуксовал на грунтовой дороге в Любинском районе, прошел два километра до ближайшего рынка, взял там чужой мини-погрузчик серии Digger и поехал на нем к своей машине. Мужчине не удалось вызволить ее из грязи, потому что погрузчик тоже увяз. В итоге 27-летнего омича спас родственник, приехавший на «Ниве». Застрявший Digger они бросили и уехали.

Позднее выяснилось, что владелец иномарки раньше работал на том самом рынке и управлял погрузчиком. По словам мужчины, он не собирался красть машину, а хотел ее позаимствовать, чтобы вытянуть свой автомобиль. Потом водитель хотел незаметно вернуть все на место, но вытащить из грязи погрузчик не удалось.

По факту пропажи возбуждено дело по части 1 статьи 166 УК («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Омичу грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!