На взвинтившие цены гостиницы нашли управу

Роспотребназдор провел внеплановые проверки российских гостиниц перед чемпионатом мира по футболу и выявил множество нарушений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Были зафиксированы 738 случаев завышения цен на обслуживание в отелях и 190 случаев отсутствия у гостиниц подтверждения прохождения классификации.

«Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более девяти миллионов рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения»,— заявило ведомство.

Также Роспотребназдор выдал отелям 234 предостережения.

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В феврале управление Роспотребнадзора оштрафовало московские гостиницы за превышение максимального уровня цен на время проведения чемпионата мира по футболу на шесть миллионов рублей. «Было проведено 127 проверок и мониторинг 603 хозяйствующих субъектов, оказывающих гостиничные услуги», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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