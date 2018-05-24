На взвинтившие цены гостиницы нашли управу

Роспотребназдор провел внеплановые проверки российских гостиниц перед чемпионатом мира по футболу и выявил множество нарушений. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Были зафиксированы 738 случаев завышения цен на обслуживание в отелях и 190 случаев отсутствия у гостиниц подтверждения прохождения классификации.
«Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более девяти миллионов рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения»,— заявило ведомство.
Также Роспотребназдор выдал отелям 234 предостережения.
В феврале управление Роспотребнадзора оштрафовало московские гостиницы за превышение максимального уровня цен на время проведения чемпионата мира по футболу на шесть миллионов рублей. «Было проведено 127 проверок и мониторинг 603 хозяйствующих субъектов, оказывающих гостиничные услуги», — сообщили в пресс-службе ведомства.