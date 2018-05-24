PornHub выпустил бесплатный VPN-сервис для обхода блокировок

Крупнейший порносайт PornHub запустил собственный VPN-сервис, сообщает The Verge.

Он доступен через приложение VPNHub, которое позволит пользователям произвольно изменять IP-адреса и данные геолокации. Разработчики утверждают, что сервис обладает неограниченной пропускной способностью.

VPN доступен бесплатно для всех мобильных устройств, однако некоторые страны, такие как Мьянма, Куба, Иран, Сирия или Северная Корея, потенциально могут его заблокировать из-за запрета на продукцию США. У сервиса также будет платная версия, в которой не предусмотрена реклама: ее цена составит 13 долларов (около 800 рублей). Также оплатившие аккаунт смогут выбирать регион подключения, в то время как «бесплатные» пользователи получат доступ лишь к ближайшему серверу.

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Вице-президент PornHub Кори Прайс (Corey Price) отметил, что новый VPN обеспечит дополнительный уровень безопасности и гарантирует конфиденциальность. По словам представителя компании, никакие браузеры в режиме «инкогнито» не могут предоставить достаточной защиты, особенно при использовании общедоступных сетей Wi-Fi.

Ранее администрация PornHub сообщала о возможности оплатить услуги на сайте в помощью криптовалюты, а также обещала раздать премиальные аккаунты жителям городов с названиями, намекающими на секс.

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