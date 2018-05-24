Rambler и АСВ презентовали проект по ликвидации финансовой безграмотности

Rambler и АСВ в рамках Петербургского экономического форума — 2018 презентовали национальный контентный проект «Финотека», созданный при поддержке Центробанка и посвященный решению проблем повышения финансовой грамотности россиян.

Цель проекта — способствовать повышению уровня финансовой грамотности населения путем донесения информации по наиболее актуальным вопросам в области управления личными финансами, связанными с накоплением и защитой сбережений, а также системой страхования вкладов, системой гарантирования пенсионных накоплений и процессом удовлетворения требований кредиторов банка в случае отзыва у него лицензии.

«На наш взгляд, такая программа очень важна, потому что Россия — одна из стран, отличающихся низким уровнем финансовой грамотности населения», — сказал руководитель направления стратегии и инвестиций Rambler Group Рафаэль Абрамян. — Это связано с тем, что базовый уровень образования никак не затрагивает тему управления своими финансами, и в тот момент, когда у людей появляется возможность какую-то часть своих сбережений проинвестировать или положить на депозит, они фактически оказываются в полном информационном вакууме относительно того, что с этим делать».

По словам Абрамяна, существует бесконечное количество ресурсов, которые «помогают» этот вакуум заполнить, однако зачастую основная цель этих ресурсов — привести клиента в не самый добросовестный банк, финансовый институт или к недобросовестному биржевому брокеру.

Пользователям проект предлагает видеоролики, созданные в трех форматах, позволяющих максимально донести информацию: LSS (Long Story Short — игровое видео, призванное рассказать об актуальных проблемах), Микрометр (мини-история) и инфографика (анимационный ролик).

«Ролики получились качественные, понятные и, самое главное, каждый из них немного по-своему доносит сложную тему. То есть они не об одном и том же, а посвящены самым разным темам: есть ролики, которые посвящены скиммингу, фишингу, тому, что делать, чтобы с карты не украли деньги, каким образом лучше распорядиться наследством и так далее — мы закрываем достаточно широкий пул тем, связанных с личными финансами», — рассказал Рафаэль Абрамян.

«Мы рады представить столь важный для агентства проект, каким является "Финотека", на такой статусной площадке, как Петербургский международный экономический форум», — отметила директор департамента общественных связей Агентства по страхованию вкладов Анжелика Есаянц. — Проект по повышению финансовой грамотности "Финотека", который агентство реализовало совместно с RAMBLER&Co при поддержке Банка России, направлен в первую очередь на то, чтобы провести масштабную информационно-разъяснительную кампанию среди населения нашей страны — простым и доступным языком, без тяжелой профессиональной терминологии донести до граждан актуальную и полезную информацию, которая поможет лучше ориентироваться в сложном современном финансовом мире».

Проект стартовал в середине прошлого года и за это время было снято 35 видеороликов, размещенных на ряде федеральных и региональных ресурсов. Они получили более 42 миллионов просмотров в интернете — в соцсетях, YouTube и на сайте, посвященном проекту, — там опубликованы и тексты, и видео, направленные на повышение финансовой грамотности. Видеоролики получили большое количество позитивных отзывов от пользователей.