ФИФА обвинили в попытке «продать душу футбола»

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин раскритиковал инициативы главы Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино по изменению формата клубного чемпионата мира и созданию нового турнира сборных — Лиги наций. Об этом сообщает портал Inside The Games.

По мнению словенца, данные изменения «очень циничны». Он обвинил руководство мирового футбола в «бескомпромиссном меркантилизме».

«Я отказываюсь принимать то, что отдельные люди, ослепленные стремлением к заработку, собираются продать душу футбольных соревнований мутным частным фондам», — заявил Чеферин.

Как отмечает Inside The Games, неназванный консорциум предложил ФИФА инвестиции в Лигу наций. Инфантино отказался назвать инвесторов, сославшись на соглашение о неразглашении.

Футбольная Лига наций стартует в сентябре 2018 года. В турнире примут участие 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги в соответствии с рейтингом УЕФА. По итогам жеребьевки, состоявшейся в январе 2018 года, сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Швеции и Турции.

В рамках клубного чемпионата мира ежегодно встречаются лучшие команды из шести футбольных конфедераций. Текущим обладателем титула клубного чемпиона мира является мадридский «Реал», выигрывавший европейскую Лигу чемпионов в сезоне-2016/2017.

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