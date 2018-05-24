«Cоюзмультфильм» и Ассоциация IPChain подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в формировании цифровой «инфраструктуры доверия» для сферы интеллектуальной собственности между Ассоциацией «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (IPChain) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Творческое производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», передает корреспондент Ленты.ру.

Свои подписи под документом поставили президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и председатель правления Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Стороны заявили об объединении усилий с целью построении качественно нового механизма взаимодействия участников рынка интеллектуальной собственности с учетом требований цифровой экономики.

В качестве первого шага предполагается подключение киностудии «Союзмультфильм» к «инфраструктуре доверия» — сети IPChain, работающей на основе технологии блокчейн.

«Цифровая среда, которую мы строим, вбирает в себя весь инструментарий, необходимый правообладателям и пользователям для создания, защиты, использования и монетизации результатов своей интеллектуальной деятельности. IPChain — первая в России профильная цифровая платформа, создающая уникальную инфраструктуру для обеспечения полноценного рыночного оборота всего спектра объектов интеллектуальной собственности, — подчеркнул Андрей Кричевский. — Мы работаем над тем, чтобы объединить на единой платформе всех игроков этого рынка, представляющих различные отрасли экономики, а также сферы культуры и искусства. Современные технологии дают такую возможность».

Как отметила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, лицензионная деятельность для киностудии является сейчас одним из основных источников дохода, и становится важнейшим направлением в стратегии ее развития. «В этом году мы планируем удвоить доходы от лицензионных продаж нашей «золотой коллекции» мультфильмов, и будем прилагать все усилия, чтобы монетизировать последующую новую продукцию. Кроме того, интернет-права сегодня юридически возвращены Союзмультфильму. К 2019 году все ранее заключенные контракты с интернет-платформами закончатся, и мы начнем продавать сами. Проект IPChain расширяет наши возможности и соответствует запросам рынка с учетом перспективы, что подтверждается выводами не только российских, но и зарубежных экспертов», — подчеркнула она.

Меморандум заключен на трехлетний срок с возможностью автоматического продления.

Для Ассоциации IPChain документ, подписанный на ПМЭФ, станет продолжением целого ряда договоренностей, которые были достигнуты со многими ключевыми игроками рынка интеллектуальной собственности.

Проект уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских и зарубежных организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых российские Министерства культуры, образования и науки, Роспатент, ФИПС, Суд по интеллектуальным правам, Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, ведущий сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ «Литрес», сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и другие.