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Нидерланды потребовали от России компенсацию за гибель «Боинга» над Донбассом

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Нидерланды потребовали от России компенсацию за гибель «Боинга» MH17 над Донбассом, передает Reuters. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Стеф Блок.

Он объявил, что проинформировал об этом главу МИД РФ Сергея Лаврова по телефону, и подчеркнул, что российская сторона обвинения отрицает.

В документе, который опубликован на сайте правительства страны, говорится, что Москва ответственна за размещение на территории Донбасса зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит лайнер.

Представители Нидерландов и Австралии обвинили Россию в крушении самолета и призвали ее «присоединиться к обсуждению, чтобы прийти к решению, которое восстановит справедливость».

Президент России Владимир Путин объявил, что Москва не станет признавать результаты расследования, если к нему не будут допущены российские специалисты. «Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают», — сказал он.

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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