Путин назвал санкции игрой в футбол по правилам дзюдо

Президент России Владимир Путин сравнил мировую ситуацию и санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), передает РИА Новости.

«Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается — это совсем и не футбол, и не дзюдо — это просто хаос. Вот мы куда движемся и что нас беспокоит», — сказал Путин.

Президент также отметил, что большинство присутствующих на пленарном заседании ПМЭФ — фигуранты санкционных списков, и подчеркнул, что «санкционная дубинка» сейчас затрагивает все больше стран.

Минфин США опубликовал новый санкционный список 6 апреля. Туда вошли российские топ-менеджеры, бизнесмены, чиновники и ряд компаний.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!