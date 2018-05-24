В Кремле оценили вероятность блокады России

В Кремле заявили о невозможности полной блокады России со стороны других государств. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал в интервью телеканалу НТВ, его слова передает «Интерфакс».

«Настоящей международной блокады и не было, и она невозможна. Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих в международных, дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна. Собственно, ее и не было», — сказал Песков.

По его мнению, экономические интересы рано или поздно начнут брать верх над политическим давлением. «Когда какие-то столицы прибегают к рестрикциям, к санкциям в своей политике в отношении нашей страны, то с самого начала становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существуют эти государства, явно не в восторге от этих санкций», — добавил он.

По его словам, лидеры ряда стран осознают «неизбежность и безальтернативность» диалога, через который следует искать выход из проблемных ситуаций.

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