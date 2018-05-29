РЕН ТВ развлечет россиян «Игрой престолов»

РЕН ТВ проведет 2 июня масштабную внеэфирную акцию — фестивали «Игра престолов» пройдут одновременно в четырех городах России. Телеканал поддержит показ семи сезонов сериала, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе канала.

РЕН ТВ проведет четыре тематических фестиваля — в Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске и Перми, а также начнет показ всех сезонов легендарного фэнтези - уже с 3 июня.

Главным событием каждого фестиваля станет выступление рок-звезд первой величины: групп «Любэ», «КняZz», «Ария», Вячеслава Бутусова и других. Кроме того, РЕН ТВ предоставит возможность побороться за Железный трон, принять участие в мастер-классах и выиграть тематические подарки.

В Москве фестиваль пройдет в Парке Победы на Поклонной Горе, где выступят Вячеслав Бутусов, группа «КняZz», «Ундервуд» и «Калинов Мост». В Красноярске площадкой станет ЦПКиО имени Горького, в Ростова-на-Дону — парк «Левобережный», в Перми — набережная реки Камы.

В фестивалях в качестве ведущих примут участие Петр Марченко и Аркадий Назаренко («Новости»), Владимир Щеглов («Самая полезная программа») и Олег Шишкин («Загадки человечества»)

С З июня РЕН ТВ начнет показ сериала, в течение семи следующих воскресений будут показаны 7 сезонов. Таким образом, зрители канала смогут пройти всю «Игры престолов» — от первого знакомства с обитателями Семи королевств до решающих битв с армиями живых мертвецов.