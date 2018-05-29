Подсчитана стоимость жизни россиян

Россия должна ежегодно повышать расходы на здравоохранение на 15 процентов (300 миллиардов рублей), чтобы добиться увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, согласно майскому указу президента. Об этом пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева, со ссылкой на расчеты Высшей школы организации и управления здравоохранением.

Такой уровень расходов необходим при условии, что ВВП России по умолчанию будет расти в соответствии с указом на четыре процента в год. Как отмечается в документе, продолжительность жизни в России на уровне 78 лет может быть достигнута только при условии, что увеличение финансирования будет сопровождаться снижением потребления алкоголя в стране на 40 процентов.

За последние годы властям страны уже удалось снизить потребление алкоголя на 25 процентов и долю курящих среди взрослых с 38 до 32 процентов, однако российские показатели все равно выше, чем в Европе и странах ОЭСР.

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Эксперты полагают, что для увеличения продолжительности жизни в России нужно изменить приоритеты. Как пояснили специалисты, власти снизили расходы на здравоохранение за счет общедоступных видов медпомощи и бросили силы на развитие высокотехнологичной помощи. Однако необходимо было вкладывать деньги в развитие первичного звена и лекарственного обеспечения. Это позволило бы увеличить продолжительность жизни на 2,5 года — такое же повышение продолжительности дает программа по развитию здорового образа жизни.

По состоянию на 2017 год в России продолжительность жизни составила 72,7 года. Это на 4,7 года меньше, чем показатель в новых странах ЕС за 2015 год (Латвия, Литва, Польша). Кроме того, детская смертность в России в два раза выше, чем в Европе. Расходы на здравоохранение на душу населения в 2016 году в России были ниже, чем в новых странах ЕС, — 3,6 процента ВВП против пяти процентов соответственно. Кроме того, на лечение в амбулаторных условиях и лекарственные препараты в России выделялось в четыре раза меньше средств.

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