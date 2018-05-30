Турки захотели прогнать США с авиабазы Инджирлик

Турецкий народ не хочет, чтобы США присутствовали на авиабазе Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона по отношению к Анкаре. Об этом в среду , 30 мая, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«У нас есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы», — пояснил он.

Дипломат отметил, что Турция старается наладить отношения с США. Чавушоглу отметил, что американские власти «должны сделать шаги навстречу по теме сирийского Манбиджа, выдачи [оппозиционного исламского проповедника] Фетхуллаха Гюлена». Он также добавил, что в отношениях двух стран сохраняются и другие проблемы.

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По словам Чавушоглу, в Турции ожидают, что США «откажутся от своих ошибочных шагов». «Но если надежды не оправдаются, то Турция может показать свою силу», — сообщил министр.

Отношения между странами значительно обострились за прошедшее время. Поводом для этого стала поддержка Вашингтоном сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Турция неоднократно критиковала американские власти за то, что они не сдержали своих обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как эти курдские формирования освободили город от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Помимо этого, Анкара требует от Вашингтона выдачи Гюлена, подозреваемого Анкарой в организации попытки госпереворота в июле 2016 года.

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