Киев уволил консула-«арийца»

Министерство иностранных дел Украины завершило расследование в отношении 62-летнего консула в Гамбурге Василия Марущинца. Он был уволен 30 мая за нарушение принципов дипломатической службы, сообщается на сайте ведомства.

Причиной увольнения стали антисемитские публикации Марущинца в Facebook. В МИД отметили, что копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки. Не исключено, что действия дипломата могут содержать признаки уголовного преступления и квалифицироваться как «разжигание межнациональной розни».

Материалы по теме Консул высшей расы Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали

На публикации теперь бывшего консула в Гамбурге обратил внимание блогер Анатолий Шарий, сделавший видеообзор его страницы в социальной сети Facebook. 15 мая Киев отозвал Марущинца из Гамбурга за антисемитские высказывания в социальных сетях. Он был отстранен от службы на время дисциплинарного разбирательства.

В своих постах Марущинец предлагал «объединить земли ариев», оправдывал холокост, демонстрировал содержащий свастику флаг государства для арийцев — Арияны. Дипломат также показывал праздничный торт с изображением программной книги Адольфа Гитлера — «Майн Кампф».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!