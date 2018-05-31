России предложили отказаться от ВВП

Экономисты предложили отказаться от использования показателя валового внутреннего продукта (ВВП) как главного индикатора экономического развития государства. Такое предложение содержится в докладе «Есть ли будущее у ВВП?», составленном Credit Suisse.

Как поясняют эксперты, показатель ВВП является неточным, поскольку при его расчете не учитывается, в частности, производственная деятельность домохозяйств, которые используют собственные активы (помещения, автомобили) для получения дохода. Также недостаточно изучено влияние технологий на макроэкономическую статистику. Экономисты отмечают, что расчет ВВП имеет и другие изъяны — он не всегда корректно отображает уровень благосостояния населения, удовлетворения жизнью, в том числе ситуацией с окружающей средой, технологическими процессами.

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В качестве альтернативы классическому ВВП для оценки благосостояния населения экономисты предлагают несколько других индексов. Один из них — так называемый зеленый ВВП. Он подсчитывается с помощью вычета из традиционного валового внутреннего продукта стоимости экологических издержек. Примером служит ситуация, когда при разливе нефти расходы, связанные с устранением ЧП, учитываются в показателе и способствуют экономическому росту. Однако эксперты отмечают, что при применении «зеленого» ВВП возникают проблемы с достоверностью денежных оценок качества окружающей среды.

Другой альтернативой ВВП является индикатор подлинного прогресса, который учитывает те же потребительские данные, что и ВВП, однако они корректируются на неравенство доходов, издержки в результате роста преступности и ухудшения состояния окружающей среды. Индикатор учитывает долгосрочный эффект от товаров длительного пользования, социальной инфраструктуры, работы волонтерской и домашней деятельности.

Также предлагается использовать одну из самых известных альтернатив ВВП — индекс счастья. Он оценивает национальное счастье по шести факторам: ВВП на душу населения, масштабы социальной поддержки, ожидаемая продолжительность жизни, возможность граждан самостоятельно принимать важные решения, щедрость и доверие к бизнесу и властям. Также для оценки удовлетворения населения жизнью экономисты используют индексы, связанные с развитием технологий, — одним из основных показателей при такой методике является уровень затрат на научные исследования и разработки и число патентных заявок жителей страны. Индекс выявляет страны с наибольшим потенциалом для инновационного развития.

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