Мировое лидерство России поставили под сомнение

Выход России на траекторию устойчивого роста и попадание в список ведущих экономик планеты поставлены под сомнение — Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что российская экономика не сможет резко вырасти в ближайшие годы. Более того, Россия уступает по уровню роста ВВП развивающимся странам. Об этом свидетельствует новый доклад МВФ.

Согласно прогнозам финансового института, по итогам 2018 года российская экономика вырастет на 1,7 процента, однако уже в следующем году рост пойдет на спад — по итогам 2019 года ВВП России вырастет только на 1,5 процента. Аналитики фонда отмечают, что невзирая на выход из рецессии дальнейшие перспективы российской экономики малообещающие.

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Россия значительно уступает по темпам роста экономики даже ближайшим соседям — членам СНГ. Так, МВФ прогнозирует, что экономика СНГ (без России) вырастет в среднем по итогам 2018 года на 3,5 процента ВВП, а по итогам 2019 года — на 3,6 процента. Россия же для СНГ выступает фактически тормозом, рост ВВП СНГ вместе с Россией за 2018 год составит 2,2 процента ВВП, а по итогам 2019 года — 2,1 процента.

Ключевыми негативными факторами для развития российской экономики эксперты МВФ называют низкий уровень инфраструктуры, старение населения, чрезмерное участие государства в экономике, слабые международные связи и недостаточный уровень интеграции в мировую экономику, а также высокие геополитические риски.

Среднемировые темпы роста ВВП в развивающихся странах составляют 4,3 процента в год, развитые страны растут примерно на 2,3 процента в год. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу нарастить темпы роста экономики в полтора раза, согласно поручению, темпы роста российской экономики должны превысить среднемировые.

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