Россияне захотели перемен

Все больше россиян считают, что стране нужны перемены. За последние шесть лет число таких людей увеличилось вдвое — до 56 процентов, а за стабильность ратуют оставшиеся 44 процента. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФСЦИН РАН) «Российское общество после президентских выборов – 2018: запрос на перемены».

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Почти половина опрошенных (45 процентов) заметила перемены к лучшему. 24 процента не увидели никаких изменений.

31 процент считает, что некоторые изменения были негативными. Улучшились и оценки перспектив развития России, хотя большинство все еще считает, что в ближайшем будущем ситуация не изменится или будет усугубляться. Наиболее позитивные оценки давала молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

Многие респонденты уверены, что в стране вряд ли удастся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет (46 процентов), отремонтировать все дороги (41 процент) и возродить село (39 процентов). Больше всего россияне верят в скорое усиление военной мощи (59 процентов), прогресс в науке и высоких технологиях (38 процентов), появление доступной ипотеки (34 процента) и вхождение российской экономики в пятерку ведущих (32 процента).

Опрос проводился в апреле 2018 года по всей России. В нем приняли участие четыре тысячи человек, представляющих все социально-профессиональные группы населения.

В августе прошлого года о потребности граждан в переменах говорил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. По его словам, население чувствует неуверенность в завтрашнем дне, и этот настрой политики могут использовать, чтобы привлечь людей на свою сторону.

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