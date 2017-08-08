Глава ВЦИОМ предрек появление революционных настроений в России

Запрос российского общества на стабильность уходит на периферию и сменяется запросом на перемены. Такое мнение высказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», передает ТАСС во вторник, 8 августа.

По его словам, так как экономический кризис в стране закончился, но широкомасштабный подъем еще не наступил, россияне чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. Федоров отметил, что это опасно, потому что «революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше».

«Тогда люди перестают терпеть и начинают требовать», — пояснил глава ВЦИОМ.

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Сегодня политическая борьба в России, по мнению Федорова, «идет за то, чей образ перемен возобладает». «Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018-го», — заключил он.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шестилетний срок. О своих президентских амбициях в разное время заявляли оппозиционер Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и другие. Нынешний президент Владимир Путин пока не сообщает, намерен ли участвовать в выборах.