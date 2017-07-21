Число поддерживающих ополченцев и независимость Донбасса россиян выросло

За три года, прошедшие с начала конфликта на юго-востоке Украины, больше россиян стали выступать за поддержку ополченцев Донбасса и его независимости. Результаты исследования и сравнительные таблицы представлены на сайте Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

С 2015 года с 58 до 61 процента увеличилась доля респондентов, считающих, что поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не следует прекращать ради восстановления отношений с Западом и Украиной.

За три года почти вдвое больше стало тех, кто выступает за признание независимости ДНР и ЛНР от Киева. Этот показатель увеличился с 13 до 25 процентов. В то же время в январе 2015-го такое мнение высказывали 29 процентов опрошенных.

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Доля сторонников сохранения нейтралитета и невмешательства России в дела Украины с апреля 2014 года сократилась с 45 до 35 процентов, но таких людей больше, чем в январе 2015-го.

Самым популярным ответом на вопрос, что делать Москве в условиях невыполнения минских соглашений, закрепивших процедуру мирного урегулирования конфликта, остается пункт «затрудняюсь ответить» (39 процентов) и «не делать ничего» (19 процентов).

При этом с 2015 года заметно увеличилось число сторонников «заморозки» конфликта и мирных переговоров путем уступок и финансовых затрат за счет России — с 65 до 80 процентов. За войну до победного конца, пусть и ценой человеческих жертв, в настоящее время выступают 9 процентов опрошенных, что почти вдвое меньше, чем в 2015-м (тогда было 17 процентов).

Кроме того, большинство (81 процент) россиян поддерживает дальнейшую отправку гуманитарных грузов в район конфликта за счет бюджета страны.

Опрос ВЦИОМ проведен в начале июля, путем случайной выборки стационарных и мобильных телефонных номеров 1800 респондентов в возрасте от 18 лет.