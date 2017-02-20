Каждый четвертый россиянин высказался за признание независимости ДНР и ЛНР

Почти четверть россиян считает, что нужно признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 20 февраля.

Отмечается, что на фоне обострения конфликта в Донбассе сочувствие россиян к жителям региона усилилось.

Так, половина россиян предлагает в том или ином виде оказать поддержку ДНР и ЛНР: 8 процентов говорят о помощи в расширении автономии, 24 процента заявляют о признании независимости республик, 18 процентов считают возможным принять их в состав России.

При этом более трети опрошенных выступает за нейтральную позицию Москвы в украинском конфликте.

Вместе с тем 4 процента респондентов считают, что Россия должна помочь киевским властям восстановить контроль над территорией ДНР и ЛНР.

Исследование проводилось ВЦИОМ в период с 5 по 6 февраля текущего года. Социологи опросили 1,2 тысячи человек методом телефонного интервью.