В Госдуме предрекли рост числа выступающих за признание ДНР и ЛНР

Процент россиян, поддерживающих признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, будет расти, считает член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев (КПРФ). Таким прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру», комментируя результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым каждый четвертый опрошенный выступает за признание республик.

«Однозначно, этот процент будет только расти», — сказал депутат. По его мнению, и сейчас число россиян, выступающих за признание независимости ДНР и ЛНР, гораздо больше, чем показал опрос.

Тайсаев отметил, что «десятки миллионов людей» в России участвуют в сборе гуманитарной помощи для Донбасса. «Несмотря на минские соглашения, которые Киев не соблюдает и не собирается соблюдать, боевые действия в Донбассе идут. Каждый день гибнут дети, старики и женщины, военные», — добавил депутат.

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Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных 20 февраля, восемь процентов опрошенных говорят о помощи в расширении автономии ДНР и ЛНР, 24 процента заявляют о признании их независимости, 18 процентов считают возможным принять их в состав России. Отмечалось, что сочувствие россиян к жителям региона усилилось.

18 февраля президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных в Донбассе лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов региона. Руководители ДНР и ЛНР поблагодарили Москву за этот шаг. В Киеве заявили, что этот шаг не соответствует международным договорам, Кремль эти обвинения отверг.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014 года по итогам прошедших референдумов о независимости. Они не имеют признания со стороны ни одного государства — члена ООН. Киевские власти считают эти территории временно оккупированными.

