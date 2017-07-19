Сурков оценил «хайп по поводу воображаемой Малороссии»

Помощник президента России Владислав Сурков на совещании с экспертами оценил идею создания Малороссии, которую озвучил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Об этом РИА Новости сообщил участвовавший во встрече глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Весь этот хайп (шумиха — прим. «Ленты.ру») по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны», — приводит Чеснаков слова Суркова.

«Частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии», — добавил политолог, продолжая цитировать помощника президента.

Как отметил эксперт, Сурков также сказал, что «у Киева есть евроутопия, Донецк отвечает идеей Малороссии, разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон». «Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ», — заключил, по утверждению Чеснакова, помощник российского лидера.

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Сурков курирует в администрации президента направление по работе с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Во вторник, 18 июля, Захарченко объявил о создании Малороссии — федеративного государства с широкой автономией, которое «является преемником Украины». Сообщалось о поддержке проекта представителями большинства украинских регионов. Позднее спикер парламента ДНР Денис Пушилин сказал, что это пока только идея. В ЛНР, со своей стороны, информировали, что с Луганском эту инициативу никто не обсуждал. В конституции Малороссии, которую после разработки вынесут на всенародный референдум, будет установлен курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Столицей Малороссии признают Донецк.

В Кремле назвали заявление Захарченко его личной инициативой.