Захарченко связал идею Малороссии с нежеланием отдавать землю «каким-то бандерам»

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал в интервью kp.ru, что Малороссию предлагается создать на территории всей Украины.

«Мы родились в одной стране, это наша земля, за эту землю погибали наши предки, и почему мы должны каким-то бандерам отдавать то, за что боролись наши деды и прадеды?» — отметил он.

Его также спросили о том, что будет с минскими соглашениями, поскольку Малороссия в них не указана. «Если вы внимательно почитаете комплекс мер, они почти все те же самые, что мы сегодня объявили. Только мы поменяли название. Я сказал, что Донбасс никогда в жизни не пойдет в Украину, но Украина может присоединиться к Донбассу», — заявил Захарченко.

По его словам, в «новое государство» входят не только Донецк и Луганск. Они являются флагманом, теми территориями, «которые имеют полное право называть себя ведущими», уточнил глава ДНР. Он добавил, что представители большинства украинских регионов поддержали проект.

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Ранее во вторник, 18 июля, Захарченко объявил о создании Малороссии — «нового государства, которое является преемником Украины». Позднее спикер парламента ДНР Денис Пушилин сказал, что это пока только идея, которая воспринимается весьма неоднозначно и в Донецкой, и в Луганской народных республиках. В ЛНР уже выразили недоумение в связи с заявлением Захарченко, отметив, что с Луганском «этот проект никто не обсуждал».

В конституции Малороссии, которую вынесут на всенародный референдум, будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Столицей станет Донецк, Киеву предоставляется статус историко-культурного центра. Государственным флагом признают флаг Богдана Хмельницкого. Планируется, что Малороссия будет федеративным государством с широкой автономией. Государственные языки — малороссийский и русский.