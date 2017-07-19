Савченко назвала создание Малороссии криком о помощи

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что считает создание Малороссии отчаянным криком Донбасса о помощи. Об этом в среду, 19 июля, она сказала в эфире телеканала NewsOne.

«Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнет России, несмотря на то, что они все равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их», — сказала Савченко.

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Она добавила, что исключает военный путь возвращения Донбасса под контроль Киева.

18 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил о создании «нового государства, которое является преемником Украины» — Малороссии. Позднее спикер парламента ДНР Денис Пушилин сказал, что это пока только идея. В ЛНР, со своей стороны, информировали, что с Луганском эту инициативу никто не обсуждал.

В конституции Малороссии, которую после разработки вынесут на всенародный референдум, будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Столицей признают Донецк, Киеву предоставляется статус историко-культурного центра. Планируется, что Малороссия, у которой будет флаг Богдана Хмельницкого, станет федеративным государством с широкой автономией. Государственные языки — малороссийский и русский.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к противостоянию. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии России. В Кремле опровергают данные заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.