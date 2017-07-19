Постпред России при ОБСЕ счел далекой от реальной политики идею Малороссии

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич критически отозвался об идее главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, предложившего создать государство Малороссия. Об этом в среду, 19 июля, сообщает «Интерфакс».

Дипломат подчеркнул, что подобная инициатива не стыкуется с обязательствами сторон по выполнению минских соглашений, и ее вряд ли можно «расценивать как реальную политику».

Лукашевич добавил, что реакции ОБСЕ на слова Захарченко пока не было, а также напомнил о позиции, высказанной накануне представителем России в контактной группе в Минске Борисом Грызловым. Последний 18 июля отметил, что расценивает идею о создании Малороссии исключительно как «приглашение к дискуссии». «Никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет. (...) Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики», — заключил он.

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18 июля глава ДНР объявил о создании Малороссии — нового государства, «преемника Украины». Позднее спикер парламента самопровозглашенной республики Денис Пушилин пояснил, что это пока только идея. В ЛНР, в свою очередь, заявили, что с Луганском эту инициативу никто не обсуждал.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года, когда новые украинские власти решили силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Для разрешения ситуации в феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) подписали минские соглашения. Комплекс мер предусматривает, в частности, режим прекращения огня, проведение местных выборов в Донбассе и конституционной реформы, предоставляющие региону особый статус.