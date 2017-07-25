Ростовские шахтеры подали в суд на главу ВЦИОМ из-за «процентов дерьма»

Группа протестующих шахтеров из Ростовской области подала в суд на директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова. Поводом для иска стало выступление главы центра на телеканале «Дождь». Копия заявления опубликована на сайте Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Федоров, выступая в эфире, прокоментировал слова телеведущего Владимира Соловьева о том, что люди, выходящие на оппозиционные митинги составляют «два процента дерьма». Глава ВЦИОМ добавил от себя, что «такого, извините, дерьма гораздо больше», назвав число 15 процентов.

«Сделав это заявление, Федоров нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить», — говорится в сообщении истцов. Они требуют признать эти рассуждения порочащими честь и достоинство шахтеров, протестующих из-за невыплаты зарплат в связи с банкротством предприятий группы «Кингкоул».

В августе прошлого года шахтеры в Ростовской области объявили голодовку из-за долгов по зарплате, достигающих 300 миллионов рублей. Более 100 горняков в течение года не получали зарплату, из них голодовку начали более 60 человек. После того как об этом написали СМИ, руководство предприятия начало гасить задолженность перед сотрудниками.