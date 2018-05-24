Россия добилась похвалы от МВФ

Макроэкономические показатели России стали образцовыми и устанавливают стандарт качества. Такое заявление на Петербургском экономическом форуме сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Если вы посмотрите на ситуацию с бюджетом, с инфляцией и долгом — все эти показатели во многом являются образцовыми», — сказала глава МВФ. При этом Лагард отметила, что причиной замедления экономического роста становятся не только санкции и цены на нефть, но и «потенциал роста, над которым России нужно работать».

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Ранее МВФ обнародовал доклад об экономической ситуации в мире, в котором аналитики фонда поставили под сомнение выход России на траекторию устойчивого роста и попадание в список ведущих экономик мира. По прогнозу МВФ, в 2018 году ВВП России вырастет на 1,7 процента.

Однако в 2019 году экономический рост сменится спадом. В результате аналитики прогнозируют, что ВВП по итогам 2019 года увеличится только на 1,5 процента. По мнению авторов доклада, дальнейшие перспективы российской экономики, несмотря на выход из рецессии, кажутся неправдоподобными.

По данным Росстата, ВВП России по итогам 2017 года вырос на 1,5 процента и достиг 92 триллионов рублей. При этом годовая инфляция была на самом низком в новейшей истории России уровне — 2,5 процента.

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