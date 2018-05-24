Экономика
 
Последние новости
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
Россиян лишили надежды на дешевый бензин
Гуфа заподозрили в рекламе нелегального онлайн-казино
Погоня украинских полицейских за нарушительницей превратилась в комедию
Согласие признали необходимым условием для секса в Швеции
Роналдиньо станет многоженцем
Новейший опасный вирус сочли делом рук России
На правозащитника завели дело за нелюбовь к властям Ингушетии
Самая массовая оргия в мире чуть не сорвалась
В США заявили о победе F-35 над С-300 в Сирии
Новости партнеров

Россия добилась похвалы от МВФ

Перейти в «Мою Ленту»
Кристин Лагард

Макроэкономические показатели России стали образцовыми и устанавливают стандарт качества. Такое заявление на Петербургском экономическом форуме сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Если вы посмотрите на ситуацию с бюджетом, с инфляцией и долгом — все эти показатели во многом являются образцовыми», — сказала глава МВФ. При этом Лагард отметила, что причиной замедления экономического роста становятся не только санкции и цены на нефть, но и «потенциал роста, над которым России нужно работать».

Ранее МВФ обнародовал доклад об экономической ситуации в мире, в котором аналитики фонда поставили под сомнение выход России на траекторию устойчивого роста и попадание в список ведущих экономик мира. По прогнозу МВФ, в 2018 году ВВП России вырастет на 1,7 процента.

Однако в 2019 году экономический рост сменится спадом. В результате аналитики прогнозируют, что ВВП по итогам 2019 года увеличится только на 1,5 процента. По мнению авторов доклада, дальнейшие перспективы российской экономики, несмотря на выход из рецессии, кажутся неправдоподобными.

По данным Росстата, ВВП России по итогам 2017 года вырос на 1,5 процента и достиг 92 триллионов рублей. При этом годовая инфляция была на самом низком в новейшей истории России уровне — 2,5 процента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мировое лидерство России поставили под сомнение
Россияне захотели перемен
Названы способы быстро разогнать экономику России
Другие материалы рубрики
Экономика00:06Сегодня
Джек Ма

Замахнулись

Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
16:33Сегодня

«Роснефть», Внешэкономбанк и «ВЭБ-лизинг» договорились о финансировании лизинга

16:47Сегодня

«Деловые Линии» и «1С» договорились о сотрудничестве

04:48Сегодня

Руководство «Русала» ушло в отставку

Экономика12:4521 мая

Маленький праздник

Владелица салона стиля о том, сколько одежды нужно, чтобы выглядеть красиво
15:49Сегодня

Греф извинился за скандальный доклад Сбербанка

15:30Сегодня

Путин нашел работу для Шувалова

10:2714 мая

«Роснефть» сохранила лидерство по объему добычи нефти

Экономика08:0316 апреля

Откопать стюардессу

Ударом по «Русалу» США пытаются поднять собственную алюминиевую отрасль
15:13Сегодня

Европа пожалела «Газпром»

00:2812 мая

Минфин объяснил сокращение расходов на пенсии

15:30Сегодня

«Ростелеком» и Корпорация МСП договорились об информационной поддержке бизнеса

Россия
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
«Муж душил веревкой от ее же крестика»
Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее
На правозащитника завели дело за нелюбовь к властям Ингушетии
Рогозин возглавит «Роскосмос»
Омич застрял на машине в грязи, угнал другую и снова застрял
Кремль отреагировал на опасения главы Сбербанка из-за санкций
Все материалы
Мир
Красные свиньи
Китайские гопники рвутся к власти. Коммунизм предан и забыт
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
Согласие признали необходимым условием для секса в Швеции
Американского школьника выгнали с урока за поддержку Трампа
В России отреагировали на обвинения в крушении «Боинга» над Донбассом
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Иран сравнил США с котом из «Тома и Джерри»
Все материалы
Бывший СССР
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Балтийский тупик
Европейские рельсы не дошли до Прибалтики. Помешали офшоры и болота
Порошенко пообещал кару сбившему «Боинг» над Донбассом «злу»
Литва назвала сквер у посольства России именем Немцова
Выступивших против Порошенко украинских морпехов уволили в запас
Киев раскрыл заговор террористов ИГ, британских таблоидов и российских спецслужб
Все материалы
Экономика
Джек МаЗамахнулись
Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
«Россия входит в топ-10 важнейших рынков для нас»
Президент P&G в Европе о перспективах российского рынка
«Роснефть», Внешэкономбанк и «ВЭБ-лизинг» договорились о финансировании лизинга
«Деловые Линии» и «1С» договорились о сотрудничестве
Греф извинился за скандальный доклад Сбербанка
Путин нашел работу для Шувалова
Европа пожалела «Газпром»
Все материалы
Силовые структуры
«Мы не думали, что он может совершить такое зверство»
Житель якутского села расстрелял соседей. Среди жертв — женщины и дети
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Появилось видео с места массового убийства в якутском селе
Столичная проститутка обокрала казачьего генерала с гражданством США
Гаишник обиделся на маленькую взятку и погнался за пьяным водителем
Россиянин расстрелял односельчан и покончил с собой
Все материалы
Наука и техника
«Собирание земель вокруг Москвы — миф»
Кто на самом деле создал Россию
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Все ниже и ниже
«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы
«Адмирала Кузнецова» обозвали «плавучей кучей мусора»
В США заявили о победе F-35 над С-300 в Сирии
Определен новый способ продлить жизнь
Обнаружены следы древней глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
«Молодчик, Саня»
Овечкин — в финале Кубка Стэнли. Это его последний шанс взять трофей
Причиной завершения карьеры Валуева стала опухоль мозга
Роналдиньо станет многоженцем
Кличко объяснил отказ фанатов «Реала» от поездки на финал Лиги чемпионов
Нападающий сборной Колумбии получил тюремный срок перед чемпионатом мира
Норвежцы захотели власти в WADA
Выбран девиз сборной России на чемпионат мира по футболу
Все материалы
Культура
Озолотить Билла
Умер создатель культовых киноплакатов XX века
«Все это очень страшно»
Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
Филип РотВеликий американец
Филип Рот умел упиваться женским телом и остро боялся смерти
Художник заявил о краже карикатуры на Поклонскую и Николая II казаками
Поклонская попросила Роскомнадзор удалить из сети карикатуру на нее
Гэндальф из «Властелина колец» назвал число геев в Голливуде
Самойлову предложили еще раз отправить на «Евровидение»
Все материалы
Интернет и СМИ
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Глубокое погружение
Полицейские заливали в сеть тонны детского порно. Все из-за педофилов
Королевская свадьба охладила интерес к порно
Роскомнадзор подсчитал потери Telegram
Украина ввела санкции против российских журналистов
Началась зачистка Telegram в поисковиках
Все материалы
Ценности
Нежить
Кому нужны виртуальные персонажи и могут ли они захватить мир
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Всплыли
Как стать принцессой, если ты бывшая наркоманка, официантка и пловчиха
Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо
Женщины разделись и вышли на улицу в белье
Девушки начнут ходить по улице с корзинками из супермаркета
Дизайнер-бунтарь одел католических детей
Все материалы
Путешествия
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Раскрыта смертельная опасность бассейнов в отелях
На взвинтившие цены гостиницы нашли управу
В голливудском аэропорту столкнулись два самолета
Найдена самая дешевая авиакомпания в мире
Священная трава
Все думают, что растаманы поклоняются марихуане. Почему это не так?
Все материалы
Из жизни
Безысходность и рога
Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Светлана Лобода родила дочь лидеру Rammstein
Самая массовая оргия в мире чуть не сорвалась
Кошка прокатилась на крыше машины на скорости 100 километров в час
Британец обнаружил в саду бункер времен Второй мировой войны
Все материалы
«Камри» на раме. Часть 2
Эксплуатация и стоимость владения Toyota Fortuner. Подводим итоги длительного теста
Проблемные автомобили
Топ-10 машин, которые чаще приходится гонять на ремонт к дилеру
Тест: кто вас бесит за рулем?
Угадываем, кто и почему становится причиной дорожных разборок и конфликтов
Тюнингованные микромашины
Доработанные «букашки», которые обижают суперкары
Honda построила «заряженный» пикап Civic Type R
Раскрыта внешность «народного внедорожника» Volkswagen для России
В России начали продавать самый дорогой UAZ Patriot
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы