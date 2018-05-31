«Красного воробья» с Лоуренс в роли русской проститутки-шпионки высмеяли в СМИ

В российский прокат вышел шпионский триллер «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Отечественные СМИ раскритиковали ленту за обилие стереотипов о России.

В фильме Лоуренс играет русскую балерину, которой приходится стать шпионкой, соблазняющей ради получения информации. ТАСС назвал «Красного воробья» «отборной клюквой» (набором стереотипных представлений о России), которую тяжело смотреть из-за «прикладной русофобии».

«Единственная интрига состоит в том, отдастся ли балерина американцу по любви или за родину, но, по правде говоря, это тоже не очень интересно», — заявил кинокритик «Афиши.Daily». В РИА Новости откровенные сцены фильма объявили скучными: «Персонажи выглядят настолько отстраненно и безэмоционально, что категорически не пробуждают в зрителях сочувствие».

В феврале Лоуренс призналась, что большое количество сексуальных тем в фильме заставило ее долго раздумывать над тем, принимать ли участие в съемках. Месяцем позже сцены с обнаженной актрисой слили в сеть.

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