Китаец сунул руку в унитаз за смартфоном и застрял

Видео: Daily Mail

Житель китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун, попытался достать упавший телефон и застрял в напольном унитазе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пострадавший утверждает, что случайно упал на пол, когда пользовался туалетом. Мобильный телефон выскользнул у него из рук и попал в сливное отверстие. Он попытался его спасти и сунул руку в унитаз. Вытащить ее обратно не удалось.

На выручку пришли пожарные. Когда они прибыли, мужчина лежал на полу, а его рука по плечо ушла в трубу. Чтобы уменьшить трение, им пришлось пустить в ход моющую жидкость. Затем они разбили унитаз.

Рука пострадавшего заметно распухла. Кроме того, на ней остались красные отметины. Судьба мобильного телефона, за которым он тянулся, не уточняется.

В феврале сообщалось об аналогичном случае, который произошел в китайском городе Лючжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район. Там спасателям пришлось освобождать руку пьяного постояльца гостиницы, который уронил в унитаз iPhone 8.

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