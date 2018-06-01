Юнкер в четыре раза преувеличил площадь России

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер чуть более чем в четыре раза преувеличил площадь России. Выдержки из его выступления опубликовала газета The Guardian.

«Мы должны принимать во внимание, что площадь Европейского союза составляет 5,5 миллиона квадратных километров, в то время как России — 70,5 миллиона [квадратных километров]», — сказал чиновник, говоря о том, что Брюссель никогда не согласится с действиями Москвы в отношении Крыма и востока Украины.

В то же время Юнкер призвал покончить с демонизацией России. По словам чиновника, есть много сфер, в которых Москва и Брюссель могут сотрудничать — в частности, в области исследований и инноваций.

Площадь России составляет 17,1 миллиона квадратных километров, а площадь 28 государств-членов Евросоюза — 4,3 миллиона квадратных километров.

В мае 2017 года Юнкера заподозрили в том, что он злоупотребил алкоголем во время переговоров по Кипру в Женеве. По словам дипломатов, на которых ссылался британский таблоид The Sun, он вел себя странно и регулярно натыкался на присутствующих и на мебель.

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