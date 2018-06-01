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Павла Дурова обвинили в краже чужой разработки

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Павел Дуров

Независимые разработчики в области финансовых технологий обвинили Павла Дурова в плагиате. Об этом пишет РИА Новости.

Неназванная компания подала в Замоскворецкий суд Москвы иск на основателя Telegram. В документе отмечается, что бизнесмен присвоил чужой продукт, который ему показали на приватной встрече в феврале.

Речь идет о разработке сервиса Telegram Passport, который команда мессенджера анонсировала в мае. Истцы уверены, что Дуров практически полностью скопировал весь функционал, интерфейс и принцип работы продукта.

«Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации 1 февраля 2018 года, при этом автором продукта неправомерно указана "команда Телеграм", подконтрольная ответчику», — сообщается в документах.

Иск подан лично Дурову, а не компании Telegram. По мнению истца, решение о воровстве продукта принимал лично основатель мессенджера. При этом компания-разработчик вместо денежной компенсации просит только признать за ней авторские права на программу.

Telegram Passport — анонсированный Дуровым сервис для безопасной загрузки и хранения пользовательских персональных данных. По информации некоторых СМИ, запуск сервиса может состояться уже в начале лета.

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