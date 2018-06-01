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В Facebook нашли способ помочь всем российским детям

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Создатель и соучредитель благотворительного фонда «Нужна Помощь» Дмитрий Алешковский призвал российских интернет-пользователей принять участие во флешмобе: жертвовать ежедневно по одному рублю в адрес детских благотворительных фондов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его подсчетам, в России около 15 миллионов пользователей Facebook, и приблизительно у 12,5 миллионов россиян есть рубль в день (или 30 рублей в месяц) на благотворительность.

«Если каждый из них будет давать по 1 рублю в день, получится 37,5 миллиона рублей. За один месяц. А знаете, сколько это будет за год? 450 миллионов рублей. Почти полмиллиарда рублей», — описал он перспективы такой акции.

Алешковский отметил, что можно разделять различные взгляды, но спорить с тем, что дети в России нуждаются в защите, спасении жизни, помощи в лечении, реабилитации и иной поддержке, сложно. «Мы всегда твердим, что кто-то другой должен и может решить все наши проблемы, ну да, ведь мы же платим налоги. Применительно к своим детям это звучит особенно жестоко: сынок, прости, я не буду тебе помогать с лечением этой страшной болезни, ведь я плачу налоги, тебе обязано помочь государство! Так со своими детьми не говорят, правда же?» — добавил он.

Он также перечислил 10 проверенных организаций, куда можно оформить пожертвования. В список попали фонды «Детские Сердца», «Настенька», «Шередарь», «Галчонок», проект «Помощь семьям с неизлечимо больными детьми в регионах России» (фонд «Вера»), программа Spina Bifida (фонд «Сделай Шаг»), проект «Помощь приемным семьям с особыми детьми» (фонд «Здесь и сейчас»), программа «Территория семьи» благотворительного фонда «Аистенок», благотворительный центр «Верю в чудо» и Хабаровская краевая общественная организация «Чужих детей не бывает».

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