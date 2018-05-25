В «Газпром нефти» рассказали о социальных проектах в Сербии

«Газпром нефть» успешно реализует в Сербии, где является совладельцем сербской нефтяной компании, комплексную программу «Родные города». Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль, передает корреспондент «Ленты.ру».

В Сербии также, как и в России, компания проводит грантовый конкурс социальных инициатив, куда могут подавать заявки все желающие. Идеи о возможностях по улучшениям в своем городе предлагают сами жители. После оценки экспертами победители получают средства на реализацию проектов. «В итоге мы получаем эффективные решения, учитывающие интересы местных сообществ и позволяющие активно вовлечь жителей в процесс преобразований. Сегодня в Сербии конкурс проводится в 11 муниципалитетах страны», — сказал он.

В качестве примера таких проектов Дыбаль привел создание первой в стране научно-прикладной мастерской Makers Space на базе белградского Центра продвижения науки. Лаборатория была оснащена современным оборудованием, включая 3D-принтер и станок с цифровым программным управлением. В итоге при участии «Газпром нефти» был создан современный технологический инкубатор, где любой желающий может воспользоваться оборудованием для реализации своих творческих идей.

В сербском городе Чачак по инициативе местных жителей компанией был создан спортивный центр на открытом воздухе. Его построили на месте запущенной набережной реки.

Еще один социальный проект в Сербии — исследовательская станция «Петница». Этот крупнейший в Европе центр дополнительного образования работает с молодыми талантливыми ребятами, которые демонстрируют неординарные способности в естественных науках и технологиях. В России похожий проект реализуется при участии компании совместно с Лабораторией Чебышева в Петербургском университете, он направлен на поддержку талантливых математиков.

«Мы исходим из того, что социальные инвестиции должны возвращаться компании в виде повышения производительности и творческой составляющей труда, повышать статус компании как работодателя. Все это напрямую зависит не только от материального вознаграждения наших сотрудников, но и от той среды в которой они живут — то есть от качества их жизни», — пояснил менеджер.

Дыбаль добавил, что с 2012 года «Газпром нефть» рассматривает все гуманитарные, благотворительные и социальные проекты как социальные инвестиции, объединенные в комплексную программу «Родные города».

По его словам, за последние пять лет компании удалось создать в России эффективную модель социального инвестирования, теперь ее внедряют и в странах деятельности «Газпром нефти».

Топ-менеджер «Газпром нефти» также рассказал о том, что помощь поступает не только по инициативе компании, но и ее работников. Так, в 2014 году сотрудники компании в России собрали из личных средства более 200 тысяч евро в помощь пострадавшим от масштабного наводнения в Сербии. Сама «Газпром нефть» довела объем помощи почти до миллиона евро.