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Меган Маркл получила собственный герб и до конца года будет учиться этикету

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Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган после свадьбы получила собственный герб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.

«Голубой фон щита представляет собой Тихий океан у побережья Калифорнии, а два золотых луча, пересекающих герб, символизируют свет солнца в родном штате герцогини. Со стороны жены герб поддерживает взлетающая певчая птица с открытым клювом, которая вкупе с перьями символизирует общение и силу слов», — утверждает королевский герольдмейстер.

Дизайн был согласован и одобрен лично королевой Елизаветой II.

Также стало известно, что Елизавета II настояла на том, чтобы новоиспеченная герцогиня прошла полугодовой курс королевского этикета, сообщает Daily Mail. Личная помощница королевы, 49-летняя Саманта Коэн уже перебралась из Виндзорского замка в Кенсингтонский дворец. За ее плечами 17-летний опыт работы при королевском дворе. До конца года Маркл проведет в благотворительных мероприятиях и иных публичных акциях, оттачивая искусство быть «эффективной королевской особой»

Коэн нала первое наставление Маркл накануне свадьбы, и, как отмечают журналисты, сыграла немаловажную роль в том, как выглядела невеста на церемонии.

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