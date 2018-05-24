Королевская свадьба охладила интерес к порно

Во время трансляции церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл мировой трафик крупнейшего порносайта PornHub упал на 10 процентов. Об этом сообщается в официальном блоге портала.

К началу праздничного мероприятия (полдень 19 мая) количество запросов из Великобритании уменьшилось на 21 процент. К средним для субботнего показателя числам трафик вернулся лишь к 23:00 того же дня. В исследовании уточняется, что на территории Англии от взрослого контента отвлеклись 19 процентов юзеров, а в Северной Ирландии — 14.

Наибольший интерес к королевской семье проявили соседи: во Франции трафик упал сразу на 23 процента. За свадебной церемонией пристально следили в Чили (минус 20 процентов привычной аудитории), Италии (19 процентов), а также в Новой Зеландии, Нидерландах и Турции (по 18 процентов).

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В преддверии британской королевской свадьбы администрация PornHub заметила возросший интерес пользователей к персоне Меган Маркл. За три дня до бракосочетания ее имя стало одним из самых запрашиваемых на порносайте. К двадцатым числам мая аналитики зафиксировали рост популярности на 2812 процентов, при этом треть пользователей писали имя девушки с грамматической ошибкой.

Также специалисты заметили увеличение количества запросов слов «принц» (на 403 процента), «принцесса» (на 187 процентов) и «королевский» (на 1865 процентов). На волне интереса к событию известность вновь вернулась к герцогине Кембриджской: запрос «Кейт Миддлтон» участился почти на тысячу процентов.

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