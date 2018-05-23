Меган Маркл припомнили президентские амбиции

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл несколько раз говорила о желании стать президентом США. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Приближенный к бывшей актрисе источник заявил газете, что «Маркл ясно давала понять, что однажды хочет стать президентом». В интервью журналисту Пирсу Моргану в 2015 году герцогиня призналась, что в детстве «мечтала быть президентом или телеведущей».

Супруга принца Гарри планирует принять гражданство Великобритании, но при этом не хочет отказываться от американского гражданства. Она дружит с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель, а также неоднократно высказывалась о политике американского лидера Дональда Трампа. Маркл называла его действия «женоненавистническими» и «сеющими рознь».

Опрошенный изданием королевский историк отметил, что сомневается, что амбиции Маркл осуществимы, так как «существует строгое ограничение на участие членов королевской семьи в политике». Официальный представитель герцогини также опроверг предположения журналистов.

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