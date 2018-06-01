Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела

В новых коллекциях знаменитых брендов вновь появилось несколько вариантов обуви с пальцами ног, сообщает Vogue.

Необычные ботинки, сандалии и слиперы, популярные несколько лет назад, показали сразу несколько дизайнеров. Среди них оказался креативный директор испанского модного дома Loewe Джонатан Андерсон. В официальном Instagram-аккаунте компании Jonathan Anderson опубликовали сразу несколько фотографий с «самой отвратительной обувью на свете», по мнению издания Vogue.

Например, в коллекцию Loewe Resort 2019 вошли слиперы с рисунками в виде черных и белых стоп.

Loewe Resort 2019 Публикация от Jonathan Anderson (@jonathan.anderson) 28 Май 2018 в 3:54 PDT

Также фирма представила черные сандалии с выпуклыми пальцами и камнями, покрытыми кожей.

LOEWE RESORT 2019 Публикация от Jonathan Anderson (@jonathan.anderson) 28 Май 2018 в 1:41 PDT

Поклонники не одобрили тренд и написали негативные отзывы в комментариях в соцсетях.

«Боже мой, мои глаза, остановитесь», — просили одни.

«Я ненавижу стопы, это мой самый страшный ночной кошмар», — писали другие.

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В мае «папины кроссовки» стали одной из самых продаваемых вещей года. Знаменитости наводнили свои страницы в соцсетях фотографиями в этой обуви, однако пользователи соцсетей посчитали ее уродливой. В 80-х и 90-х годах такие кроссовки пользовались спросом в основном у отцов семейств, отсюда и произошло их название.

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