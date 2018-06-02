Американский флот выбрал европейских «убийц кораблей»

Флот США получит новые «убийцы кораблей» — противокорабельные ракеты дальнего действия, произведенные в Европе. Об этом сообщает портал Defense News.

В ходе конкурса была выбрана ракета NSM, созданная норвежской компанией Kongsberg Defence Systems и предложенная на конкурс консорциумом Kongsberg и американской корпорацией Raytheon. Из конкурса выбыло оружие производства американских компаний — AGM-158C LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile, противокорабельная ракета дальнего действия) от Lockheed Martin и «Гарпун» производства Boeing.

Начальная стоимость контракта составляет 14 миллионов долларов. За весь период реализации соглашения эта сумма может вырасти до 848 миллионов долларов.

Как сообщает блог bmpd, ракета NSM будет использоваться на «литторальных» боевых кораблях проекта LCS, всего их планируется создать 32. Каждый из них будет иметь по две четырехконтейнерные пусковые установки ракет дальнего действия. C 2020 по 2022 финансовый год ВМС США намерены закупать по 12 новых противокорабельных ракет ежегодно, а в 2023 финансовом году — сразу 20 ракет.

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