Apple прекратила блокировку Telegram

Пользователи Telegram впервые с момента блокировки мессенджера в России смогли скачать обновление в App Store. Об этом сообщается в Twitter компании.

Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил корпорацию Apple за разрешение обновить мессенджер. «Спасибо, Apple и Тим Кук, что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи», — написал Дуров.

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Ранее, 31 мая, Павел Дуров заявил, что Apple препятствует работе сервиса. Бизнесмен сообщил, что некоторые функции Telegram работают некорректно в новой прошивке iOS 11.4, несмотря на усилия по устранению проблем. Apple заблокировала обновление Telegram в App Store 30 мая.

В конце мая Роскомнадзор направил корпорации письмо с требованием удалить приложение из магазина. Надзорное ведомство сообщило, что будет ждать ответ в течение месяца. Решение ограничить работу сервиса в России было принято Таганским районным судом Москвы в апреле.

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