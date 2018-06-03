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Суд впервые разрешил российской фармкомпании производить аналог препарата из США

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование российской фармацевтической компании «Натива» о выдаче ей лицензии на пользование патентом американской корпорации Celgene​ в связи с наличием зависимого изобретения. Как отмечает РБК, это первое в истории России подобное решение.

Леналидомид — противоопухолевый и иммуностимулирующий препарат для лечения проказы, туберкулеза, СПИДа и множественной миеломы. Согласно данным Госреестра, отечественный леналидомид «значительно дешевле американского оригинала».

«Леналидомид-натив» был зарегистрирован в Госреестре в августе 2016 года, в марте 2017 года обладающая патентом на это лекарство американская компания Celgene подала судебный иск к «Нативе» с требованием запретить ей производить и продавать свой леналидомид. Ответчики подали к Celgene встречный иск, в котором попросили суд разрешить «Нативе» принудительно лицензировать этот препарат.

Согласно решению суда, «Натива» будет перечислять лицензионные платежи за использование патента.

Замгендиректора компании Юлия Герасимова рассказала, что правообладатели нередко злоупотребляют своим положением, и это в огромной степени препятствует развитию производства и поставкам социально значимых лекарств в России, такой же позиции придерживается Федеральная антимонопольная служба России.

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