Доля российских лекарств в сегменте жизненно важных превысила 80 процентов

Доля российских препаратов в сегменте ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) составляет 83 процента. К концу следующего года планируется выйти на показатель в 90 процентов. Об этом на конференции БИОТЕХМЕД заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, доля отечественных медицинских изделий на рынке России достигла 20 процентов (в 2012 году она составляла 13 процентов). Доля медпрепаратов российского производства составляет 32 процента, в натуральном выражении — 69 процентов. Министр уточнил, что этот уровень достигнут во всех важнейших сегментах препаратов.

«Все это стало возможным потому, что, с одной стороны, мы создали максимально благоприятные условия для развития отечественных производителей. С 2013 года открыто 19 новых фармацевтических производственных площадок», — пояснил он. В этом плане, по словам Мантурова, эффективно сработала комплексная господдержка на всех этапах — от доклинических испытаний до поддержки спроса.

При этом российский рынок остался открытым и для иностранных производителей. По данным главы Минпромторга, зарубежные фармкомпании построили семь заводов, 78 иностранных холдингов локализовали выпуск своей продукции на российских фабриках. Всего за шесть лет в фармотрасль иностранцами было инвестировано около 150 миллионов рублей.

В то же время, во словам Мантурова, государство старалось сосредоточить усилия на поддержке отечественных предприятий, занимающихся разработкой лекарств. «Результаты этой работы, на наш взгляд, ощутимы — с 2009 года зарегистрировано 62 российских препарата, в этом году на рынок выводится 18 из них. То, что мы идем правильным путем, подтверждает также рост объемов экспорта — только за первое полугодие он составил 23,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года», — заявил глава Минпромторга.

Конференция БИОТЕХМЕД проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Стратегическим партнером конференции выступает Госкорпорация «Ростех».

